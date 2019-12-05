Проект подозрения Зверобой о угрозах убийством Зеленскому передали в ГПУ

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Об этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

По его словам, по делу о возможной угрозе убийством в отношении Зеленского в Генпрокуратуру направлено два проекта подозрения.

Одно касается Зверобой, второе - депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность").

Также Труба сообщил, что в рамках дела Зеленского не допрашивали следователи и у него нет никакого статуса по делу.

Как сообщали Українські Новини, 26 ноября ГБР передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Фединой. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата.

Ранее депутат от партии Порошенко "Солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского.

А после обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского.