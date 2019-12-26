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26 грудня 2019, четвер, 13:59 22
Фінанси 2019-12-26T15:00:02+02:00
Українські Новини
Майно голови "Райфайзен банка Аваль" Писарука заарештували

Майно голови "Райфайзен банка Аваль" Писарука заарештували

Жора Шокин
Олександр Писарук, НБУ, Райффайзен Банк Аваль, Арешт майна, НАБУ, VAB Банк
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно голови правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Майно заарештували", - сказав він.

За його словами, арешт накладено на нерухоме і рухоме майно.

Майно заарештовано за рішенням суду.

При цьому, співрозмовник не уточнив, яке конкретно майно заарештовано.

Як повідомляли Українські Новини, "Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за голову правління Писарука.

Він підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

НАБУ просило суд заарештувати Писарука із заставою в 30 млн гривень.

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