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12 листопада 2019, вівторок, 08:32 5
Судова влада 2019-11-12T08:44:07+02:00
Українські Новини
Колишньому заступнику Гонтаревої Писаруку в НАБУ вручили підозру і відпустили додому

Колишньому заступнику Гонтаревої Писаруку в НАБУ вручили підозру і відпустили додому

Райффайзен Банк Аваль, НАБУ, Сергій Лещенко, Корупція, Олександр Писарук
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Голову правління Райффайзен банку Аваль і колишнього заступника Гонтаревої Олександра Писарука, якого затримали НАБУ 11 листопада, відпустили вже сьогодні вночі.

Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Освобожденние сталося після того, як Писаруку оголосили підозру у справі про пограбування рефінансування в 1,2 мільярда гривень, яке було виділено ПАТ "VAB Банк".

"Писаруку інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою). Мова йде про підготовку рішення правління НБУ про виділення 1,2 мільярда гривень рефінансування, яке було виділено на один з банків аграрного олігарха Олега Бахматюка - "VAB Банк"", - написав Сергій Лещенко.

За його інформацією, Бахматюк вніс заставу, менше необхідної суми для отримання кредиту від НБУ-1,2 млрд грн. В підсумку гроші були виведені з банку, а надані застави виявилися фікцією. Бахматюк втік з України.

У вівторок, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд України обере Писаруку запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура та СБУ 7 червня, провели відкриття індивідуальних сейфів клієнтів фінустанови Райффайзен Банку Аваль і вилучили їх вміст, а 11 листопада детективи НАБУ прийшли в Райффайзен Банк з метою затримати голову правління.

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