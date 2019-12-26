Пройдуть снігопади і вдарять морози: киян закликають не користуватися своїми авто

Комунальна корпорація "Київавтодор" в останні вихідні у 2019 році очікує сніг та мороз. Про це підприємство повідомило у Facebook "В п'ятницю, суботу, ймовірно і в неділю метеорологи прогнозують сніг. Температура опуститься до -5 вночі до -2 вдень", - йдеться в повідомленні. Відомство радить на Новий рік користуватися громадським транспортом. "Уточнений прогноз" пообіцяли повідомити пізніше. Прогноз погоди 28 грудня - сніг. Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде негода. Більшу частину країни накриють дощі, проте буде тепло від +4 до +14 градусів тепла, вдень від +3 до +11 вночі. Раніше у Карпатах оголосили штормове попередження. Крім того, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні. Тим часом справжня зима почнеться з січня 2020 року, температура повітря знизиться до -23 градусів.