Дожди, мокрый снег и гололед: в Украину идет непогода

В то время как большую часть декабря в Украине было весеннее тепло до +15 градусов, под конец месяца страну накроют дожди и мокрый снег. Завтра, 23 декабря, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

23 декабря в Киеве облачно, небольшой дождь, ветер южно-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.



На западе Украины облачно, ночью умеренный, местами значительный дождь, местами гололед, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов.



В Карпатах ночью сильный мокрый снег, днем мокрый снег, температура ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов.



В Моршине ночью умеренный, местами значительный дождь, днем дождь и мокрый снег, температура ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4 градуса.



В Трускавце ночью умеренный, местами значительный дождь, днем дождь и мокрый снег, температура ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4 градуса.



В Сваляве значительный дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +4…+6 градусов.



На севере Украины облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.



В центре Украины облачно, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +6…+12 градусов.



На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +4…+10 градусов.



На юге Украины облачно с прояснениями, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +9…+14 градусов.



В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов.



В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +11…+13 градусов.

Карта: Укргидрометцентр





Как сообщали Українські Новини, в Карпатах объявили штормовое предупреждение.



Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, когда выпадет снег.