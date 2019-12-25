У податковій попередили про погіршення роботи електронних сервісів

Після того, як Державна податкова служба України оголосила про запуск нового додатка, який дозволить повернути платнику податків надміру або помилково сплачені податки в режимі онлайн, сьогодні українців попередили, що через слідчих дій електронні сервіси фіскальної та податкової служб функціонують не в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба податкової інспекції у Facebook.

"Обіцяємо, що сервіси почнуть працювати в штатному режимі вже дуже скоро і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні", — написали у податковій і пообіцяли повідомити про відновлення роботи сервісу.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні знизять податки українцям з маленькою зарплатою.

Також Мінекономіки планує ввести єдиний мінімальний податок за землю для агровиробників.

Крім того, Державна Податкова служба зменшила кількість позапланових перевірок на 29% до 2,7 тис. (3,8 тис. за аналогічний період минулого року).

Раніше найбільші бізнес-асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор".