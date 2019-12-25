підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 грудня 2019, середа, 11:33 8
Суспільство 2019-12-25T13:15:02+02:00
Українські Новини
У податковій попередили про погіршення роботи електронних сервісів

У податковій попередили про погіршення роботи електронних сервісів

Елизавета Кесельман
податкова служба, Онлайн сервіси, Державна податкова служба України, податкова система
Фото:facebook/@TaxUkraine
Фото:facebook/@TaxUkraine

Після того, як Державна податкова служба України оголосила про запуск нового додатка, який дозволить повернути платнику податків надміру або помилково сплачені податки в режимі онлайн, сьогодні українців попередили, що через слідчих дій електронні сервіси фіскальної та податкової служб функціонують не в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба податкової інспекції у Facebook.

 

"Обіцяємо, що сервіси почнуть працювати в штатному режимі вже дуже скоро і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні", — написали у податковій і пообіцяли повідомити про відновлення роботи сервісу.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні знизять податки українцям з маленькою зарплатою.

Також Мінекономіки планує ввести єдиний мінімальний податок за землю для агровиробників.

Крім того, Державна Податкова служба зменшила кількість позапланових перевірок на 29% до 2,7 тис. (3,8 тис. за аналогічний період минулого року).

Раніше найбільші бізнес-асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор".

Більше новин про: податкова служба Онлайн сервіси Державна податкова служба України податкова система

Архів
Новини
Частина депутатів відмовилися голосувати: Миколаївська облрада не змогла прийняти бюджет-2020 13:00
На Донбасі в Різдво поранили українського військового 12:29
Прокуратура відкрила справу за фактом незаконного залізничного руху через Керченську протоку 12:25
Туриста з США знайшли рятувальники. Фото: Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
На Говерлі заблукав турист із США: його шукали шестеро рятувальників 12:10
Суддя збирав пожертви - ДБР займеться розслідуванням справи 11:55
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok