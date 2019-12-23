В Украине снизят налоги украинцам с маленькой зарплатой

В Украине планируют снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передают в пресс-службе ведомства.

Изменения будут внедрять в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году.

По словам Верланова, в Украине будут внедрять дифференцированную систему налогов.

В следующем году будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц.

"Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – отметил Верланов.

Он добавил, что после проведения налоговой реформы украинцы будут меньше уклоняться от уплаты налогов.

Как сообщали Українські новини, налоговая уменьшила количество внеплановых проверок почти на треть.

Также Украина опустилась на 11 позиций и заняла 65-е место в рейтинге Paying Taxes-2020, который подготовлен Всемирным банком и аудиторской компанией PwC.

Ранее крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре".