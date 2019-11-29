Налоговая уменьшила количество внеплановых проверок почти на треть

Государственная Налоговая служба уменьшила количество внеплановых проверок на 29% до 2,7 тыс. (3,8 тыс. за аналогичный период прошлого года).

Об этом говорится на странице в социальной сети Facebook председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова, передают Українськi Новини.

"Применение рискоориентированных подходов позволяет значительно сократить количество внеплановых проверок без снижения поступлений в бюджет. Избранный обновленной Налоговой службой курс на уменьшение давления на бизнес - уже дает результат", - отметил Верланов.

Также он подчеркнул, что принцип Новой Налоговой - если налогоплательщик работает честно, то его деятельность проверять не нужно, а проверки неизбежны для тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов.

Как сообщали Українськi Новини, Украина опустилась на 11 позиций и заняла 65-е место в рейтинге Paying Taxes-2020, который подготовлен Всемирным банком и аудиторской компанией PwC.

Ранее крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре".