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24 декабря 2019, вторник, 21:34 283
Налоги 2019-12-24T22:15:02+02:00
Українські Новини
Ошибочно уплаченные налоги вернут онлайн: в Украине заработает новый электронный сервис

Ошибочно уплаченные налоги вернут онлайн: в Украине заработает новый электронный сервис

Таня Войтюк
Налоги, налоговая служба, Электронное правительство, Выплаты
Пересчет налогов. Фото: imp.name
Пересчет налогов. Фото: imp.name

Украинские госорганы постепенно осваивают виртуальное пространство. Так, ПФУ запустило онлайн программу для пересчета пенсий, а Государственная налоговая служба Украины запустила новый электронный сервис, который позволит налогоплательщику вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги в режиме онлайн.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Теперь налогоплательщики могут управлять собственными переплатами, не выходя из офиса или дома. Все, что нужно, – компьютер, доступ в интернет и квалифицированная электронная подпись", – сказано в сообщении.

Заявку на возврат средств можно подать в электронном кабинете налогоплательщика или через "единое окно представления электронной отчетности".

"Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений приблизительно для 132 тысяч плательщиков. Именно столько плательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета. С помощью нового сервиса начиная с 1 ноября плательщикам уже возвращено из бюджета более 700 млн грн. Продолжаем создавать налоговую в смартфоне", - отметил глава ГНС Сергей Верланов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снизят налоги украинцам с маленькой зарплатой. 

Тем временем Минэкономики планирует ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей.

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