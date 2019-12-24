Ошибочно уплаченные налоги вернут онлайн: в Украине заработает новый электронный сервис

Украинские госорганы постепенно осваивают виртуальное пространство. Так, ПФУ запустило онлайн программу для пересчета пенсий, а Государственная налоговая служба Украины запустила новый электронный сервис, который позволит налогоплательщику вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги в режиме онлайн.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Теперь налогоплательщики могут управлять собственными переплатами, не выходя из офиса или дома. Все, что нужно, – компьютер, доступ в интернет и квалифицированная электронная подпись", – сказано в сообщении.

Заявку на возврат средств можно подать в электронном кабинете налогоплательщика или через "единое окно представления электронной отчетности".

"Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений приблизительно для 132 тысяч плательщиков. Именно столько плательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета. С помощью нового сервиса начиная с 1 ноября плательщикам уже возвращено из бюджета более 700 млн грн. Продолжаем создавать налоговую в смартфоне", - отметил глава ГНС Сергей Верланов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снизят налоги украинцам с маленькой зарплатой.

Тем временем Минэкономики планирует ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей.