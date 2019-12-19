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19 декабря 2019, четверг, 17:00 599
Налоги 2019-12-19T17:01:59+02:00
Українські Новини
Минэкономики хочет ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей

Минэкономики хочет ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей

Таня Войтюк
Минэкономики, Владимир Зеленский, Рынок земли, Налоги
Обработанное поле
Обработанное поле

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое ранее объяснило почему при росте гривны цены не уменьшаются, выступает за введение единого минимального налога за каждый 1 га земли для производителей аграрной продукции.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе земельного пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"У меня есть хорошая новость для прозрачных добросовестных аграрных производителей - величина налогообложения не будет меняться. Но у меня есть плохая новость для теневых фермеров и аграрных производителей, в принципе бизнеса теневого, которая говорит о том, что им придется платить налоги... Идея внедрить единую минимальную уплату с каждого гектара", - сказал он.

По словам Высоцкого, на данный момент объем теневой обработки земель составляет 35-40%.

Отмечается, что деньги от данного налога будут направлены в местные бюджеты, что предположительно увеличит общие поступления на 13 млрд гривен в год.

На данный момент Налоговый кодекс предусматривает уплаты земельного налога - обязательный платеж, взимаемый с владельцев земельных участков и земельных паев, а также постоянных землепользователей, базой для которого является нормативно-денежная оценка.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский выступает за ограничение концентрации земель сельскохозяйственного назначения для физ- или юрлица до 10 тыс. га.

Напомним, Кабмин одобрил план удешевления кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли.

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