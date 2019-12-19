Минэкономики хочет ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое ранее объяснило почему при росте гривны цены не уменьшаются, выступает за введение единого минимального налога за каждый 1 га земли для производителей аграрной продукции.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе земельного пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"У меня есть хорошая новость для прозрачных добросовестных аграрных производителей - величина налогообложения не будет меняться. Но у меня есть плохая новость для теневых фермеров и аграрных производителей, в принципе бизнеса теневого, которая говорит о том, что им придется платить налоги... Идея внедрить единую минимальную уплату с каждого гектара", - сказал он.

По словам Высоцкого, на данный момент объем теневой обработки земель составляет 35-40%.

Отмечается, что деньги от данного налога будут направлены в местные бюджеты, что предположительно увеличит общие поступления на 13 млрд гривен в год.

На данный момент Налоговый кодекс предусматривает уплаты земельного налога - обязательный платеж, взимаемый с владельцев земельных участков и земельных паев, а также постоянных землепользователей, базой для которого является нормативно-денежная оценка.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский выступает за ограничение концентрации земель сельскохозяйственного назначения для физ- или юрлица до 10 тыс. га.

Напомним, Кабмин одобрил план удешевления кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли.