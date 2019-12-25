Вчителі зі стажем менше 10 років отримають додаткові виплати в 2020

Наступного року вчителі середніх шкіл з педагогічним стажем менше 10 років отримають від держави допомогу в розмірі 21020 гривень. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1028 від 15 листопада 2019 року, яке набуде чинності 1 січня 2020.

Так, в постанові зазначено, що виплати спрямовані на поліпшення соціального захисту вчителів установ загальної середньої освіти", мають невеликий стаж.

Наголошується, що допомогу виплачуватимуть за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів в класах.

Раніше Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде. Також у Кабміні розповіли,що мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів з 2023.

Крім того, Рада присудила 31 премію за 20 тис. гривень педагогам.