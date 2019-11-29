Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что зарплата учителя должна напрямую зависеть от количества учащихся в классе. Об этом сообщает портал "Освіта".

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", - приводит слова Гончарука портал "Освіта".



Также он отметил, что после применения принципа "деньги ходят за школьником" не будут возникать ситуации, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги.



Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет.



Также в Кабмине рассказали,что минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов с 2023.



Тем временем, Зеленский поручил Кабмину немедленно решить вопрос с задержкой зарплат учителей и врачей.