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29 ноября 2019, пятница, 21:07 11
Политика 2019-11-29T21:08:44+02:00
Українські Новини
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах

Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах

Учителя, Алексей Гончарук, Зарплата учителям
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что зарплата учителя должна напрямую зависеть от количества учащихся в классе. Об этом сообщает портал "Освіта".

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", - приводит слова Гончарука портал "Освіта".


Также он отметил, что после применения принципа "деньги ходят за школьником" не будут возникать ситуации, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет

Также в Кабмине рассказали,что минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов с 2023.

Тем временем, Зеленский поручил Кабмину немедленно решить вопрос с задержкой зарплат учителей и врачей. 

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