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03 декабря 2019, вторник, 21:05 109
Верховная Рада и партии 2019-12-03T21:15:01+02:00
Українські Новини
Рада присудила 31 премию по 20 тыс. гривен педагогам

Рада присудила 31 премию по 20 тыс. гривен педагогам

Премии, Зарплаты учителей, премии учителям
Учитель
Учитель

Верховная Рада присудила 31 премию педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений в размере 20 тыс. гривен каждая.

За принятие проекта постановления №2495 проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Данная премия назначается с 2007 года в размере 20 тыс. гривен.

До этого Рада учредила перечень памятных дат и юбилеев в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет. В июле Кабинет Министров установил минимальный оклад учителя 2,5 прожиточных минимума с 2020 года, 3 прожиточных минимума - с 2021 года, 3,5 прожиточных минимума - с 2022 года , 4 прожиточных минимума - с 2023 года.

Ранее Кабинет Министров повысил зарплаты преподавателям вузов на 11% с 2019. Также Кабмин предложил Верховной Раде уполномочить Министерство образования и науки утверждать требования к уровню владения украинским языком, посылая при этом учителей украинского языка за границу преподавать "мову".

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