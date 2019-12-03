Рада присудила 31 премию по 20 тыс. гривен педагогам

Верховная Рада присудила 31 премию педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений в размере 20 тыс. гривен каждая.

За принятие проекта постановления №2495 проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Данная премия назначается с 2007 года в размере 20 тыс. гривен.

До этого Рада учредила перечень памятных дат и юбилеев в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет. В июле Кабинет Министров установил минимальный оклад учителя 2,5 прожиточных минимума с 2020 года, 3 прожиточных минимума - с 2021 года, 3,5 прожиточных минимума - с 2022 года , 4 прожиточных минимума - с 2023 года.

Ранее Кабинет Министров повысил зарплаты преподавателям вузов на 11% с 2019. Также Кабмин предложил Верховной Раде уполномочить Министерство образования и науки утверждать требования к уровню владения украинским языком, посылая при этом учителей украинского языка за границу преподавать "мову".