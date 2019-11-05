Обещанного повышения зарплат для учителей не будет, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что повышения зарплат учителям, которое обещали в июле, сейчас не стоит ждать, но некоторое увеличение все же будет.

Об этом он сообщил во время выступления в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 4 ноября, передает "Страна".

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будет, но далеко не такое, которого нам хотелось бы. Для того чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько того заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - сказал Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров повысил зарплаты преподавателям вузов на 11% с 2019. Также Кабмин предложил Верховной Раде уполномочить Министерство образования и науки утверждать требования к уровню владения украинским языком, посылая при этом учителей украинского языка за границу преподавать "мову".

Напомним, Гриневич предлагает выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям.