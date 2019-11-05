подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 13:48 211
Политика 2019-11-05T15:10:00+02:00
Українські Новини
Обещанного повышения зарплат для учителей не будет, - Гончарук

Обещанного повышения зарплат для учителей не будет, - Гончарук

Налоги, повышение зарплат, минимальная зарплата, Зарплаты учителей, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что повышения зарплат учителям, которое обещали в июле, сейчас не стоит ждать, но некоторое увеличение все же будет.

Об этом он сообщил во время выступления в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 4 ноября, передает "Страна".

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будет, но далеко не такое, которого нам хотелось бы. Для того чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько того заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - сказал Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров повысил зарплаты преподавателям вузов на 11% с 2019. Также Кабмин предложил Верховной Раде уполномочить Министерство образования и науки утверждать требования к уровню владения украинским языком, посылая при этом учителей украинского языка за границу преподавать "мову".

Напомним, Гриневич предлагает выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям.

Больше новостей о: Налоги повышение зарплат минимальная зарплата Зарплаты учителей Алексей Гончарук

Архив
Новости
В Украине создадут новый "Фонд национального богатства" за 250 млн гривен 16:16
После пересчета голосов ЦИК признал депутатом Рады Рудыка в округе №198 16:15
"Метинвест" модернизировал листопрокатный стан "1700" на Мариупольском меткомбинате 16:14
Из окна психбольницы Павлова в Киеве выпрыгнули три девочки 15:57
Президент Roshen планирует построить новую молочную ферму 15:50
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok