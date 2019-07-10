Минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов с 2023

Кабинет Министров установил минимальный оклад учителя 2,5 прожиточных минимума с 2020 года, 3 прожиточных минимума - с 2021 года, 3,5 прожиточных минимума - с 2022 года , 4 прожиточных минимума - с 2023 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

"Мы решили привязку зарплат сделать к прожиточному минимуму, который меняется и отражает экономическую ситуацию в стране",- сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, представляя документ.

В системе оплаты отменяются тарифные разряды и будут введены 7 подгрупп педработников, 5 подгрупп научно-педагогических работников и 4 подгруппы научных работников.

Сохранятся доплаты за стаж и проверку тетрадей, однако отменяется надбавка за престижность.

Повышения коснутся не только школьных учителей, но и преподавателей учреждений профтехобразования, внешкольных кружков, дошкольных и высших учебных заведений.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин повысил зарплаты преподавателям вузов на 11% с 2019.

Также Гриневич предлагает выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям.