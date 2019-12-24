Київ переходить на е-квиток: все, що потрібно знати українцям про Kyiv Smart Card

У Києві поступово вводиться в обіг єдиний електронний квиток для оплати проїзду в громадському транспорті. Незважаючи на те, що система ще у дослідній експлуатації і іноді трапляються збої, вона вже працює на повну силу. Про те, як правильно користуватися новим проїзним квитком повідомляє Київська міська державна адміністрація на YouTube-каналі. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій та департамент суспільних комунікацій спільно розробили відеоролик, який відповідає на найпоширеніші питання пасажирів: • де можна використовувати е-квиток і як це робити; • де придбати е-квиток; • як поповнити Kyiv Smart Card; • де отримати і як користуватися одноразовим QR-квитком. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NsbeWeSTBmU" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, в Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро. Тим часом "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч. Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин. Тим часом перехід на електронний квиток в Києві відклали до квітня 2020.