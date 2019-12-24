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24 грудня 2019, вівторок, 22:34 36
Суспільство 2019-12-24T23:38:12+02:00
Українські Новини
Київ переходить на е-квиток: все, що потрібно знати українцям про Kyiv Smart Card

Київ переходить на е-квиток: все, що потрібно знати українцям про Kyiv Smart Card

Таня Войтюк
електронний квиток, Е-квиток, Метро, громадський транспорт, Kyiv Smart Card

У Києві поступово вводиться в обіг єдиний електронний квиток для оплати проїзду в громадському транспорті. Незважаючи на те, що система ще у дослідній експлуатації і іноді трапляються збої, вона вже працює на повну силу.

Про те, як правильно користуватися новим проїзним квитком повідомляє Київська міська державна адміністрація на YouTube-каналі.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій та департамент суспільних комунікацій спільно розробили відеоролик, який відповідає на найпоширеніші питання пасажирів:

• де можна використовувати е-квиток і як це робити;

• де придбати е-квиток;

• як поповнити Kyiv Smart Card;

• де отримати і як користуватися одноразовим QR-квитком.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро.

Тим часом "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин.

Тим часом перехід на електронний квиток в Києві відклали до квітня 2020.

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