В киевском метро в час пик произошел очередной сбой системы оплаты

В киевском метро в час пик, когда и так станции переполнены, произошел очередной сбой в работе электронной билета и "Карточки киевлянина", который уже неоднократно происходил после запуска Kyiv Smart Card.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook.

"Друзья! Мы искренне извиняемся за неудобства. Работу е-билета (и Карточки киевлянина) почти восстановлено. Специалисты метрополитена и КП" ГИВЦ "(оператора электронной билета) на месте и перезапускают систему", - говорится в нем.

Также в пресс-службе киевского метро пообещали, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин.

В свою очереди пользователи сети пишут возмущенные комментарии и предлагают сделать вход бесплатным в таких случаях, поскольку приходится стоять в огромной очереди.

Напомним, утром 8 ноября в Киеве в час пик перестала работать система электронного билета. Пользователи Facebook сообщали о том, что для входа на некоторые станции метро приходилось стоять в очереди по 10 минут.

Тем временем переход на электронный билет в Киеве отложили до апреля 2020.