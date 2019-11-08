Электронный билет в Киеве не работает в час пик: люди требуют бесплатного проезда, пенсионеры "берут метро штурмом"

Электронный билет в Киеве не работает в час пик: люди требуют бесплатного проезда, пенсионеры "берут метро шту

Сегодня, 8 ноября утром, стало известно, что в Киеве временно не работает система электронного билета. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Так, сообщается, что оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса.

Пассажиров просят воспользоваться альтернативным видом оплаты.

"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

О причинах прекращения работы системы на данный момент не сообщается.

В комментариях под сообщением пресс-службы Метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение "улучшениями" работы столичного транспорта. Также люди отмечают, что не работает и "карта киевлянина".

"Вы издеваетесь? Перед работой стоять километровую очередь за жетоном? Какой сюрприз, б**ть", - пишет Калита Ольга.

"Зашибись! Сначала заставляют купить это "счастье" за 50 грн, которое по тихому списывает поездки. А теперь покупайте жетоны!" - рассуждает Irin Zaxik.

"Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут. На станции "Героев Днепра" чтобы пройти, нужно минут 10 простоять. Надоели эти их "покращення", - пишет Вика Романчук.

"Во время таких аварий вход должен быть бесплатным! Нет технической возможности пользоваться альтернативным способом оплаты (кстати, какой именно вы предлагаете?). Также спасибо за оперативность (на самом деле нет, понадобилось больше часа, чтобы сообщить об аварии)", - пишет Иван Гончар.

Как сообщали Українські Новини, переход на электронный билет в киевском транспорте отложили до апреля 2020.

Тем временем в Киеве ученики по электронному билету будут ездить в транспорте бесплатно.