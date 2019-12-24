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24 грудня 2019, вівторок, 19:04 5
Судова влада 2019-12-24T19:05:51+02:00
Українські Новини
Дубневичу продовжили заборону виїжджати за кордон і зобов'язання носити електронний браслет

Дубневичу продовжили заборону виїжджати за кордон і зобов'язання носити електронний браслет

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, САП, Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Вищий антикорупційний суд продовжив депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє") заборону виїжджати за кордон і зобов'язання носити електронний браслет до 22 лютого 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

Рішення про продовження було прийнято 24 грудня.

Також суд продовжив й інші зобов'язання.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.


Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО після внесення 90 млн гривень застави. 

7 листопада Антикорупційний суд заарештував Дубневича і встановив заставу 90 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро вручило Дубневичу повідомлення про підозру в причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень.

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