Дубневичу продовжили заборону виїжджати за кордон і зобов'язання носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє") заборону виїжджати за кордон і зобов'язання носити електронний браслет до 22 лютого 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

Рішення про продовження було прийнято 24 грудня.

Також суд продовжив й інші зобов'язання.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.



Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО після внесення 90 млн гривень застави.

7 листопада Антикорупційний суд заарештував Дубневича і встановив заставу 90 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро вручило Дубневичу повідомлення про підозру в причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".



29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень.