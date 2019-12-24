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24 грудня 2019, вівторок, 17:10 18
Політика 2019-12-24T18:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський вирішив звільнити закарпатського та львівського губернаторів через відсутність результатів

Зеленський вирішив звільнити закарпатського та львівського губернаторів через відсутність результатів

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Ігор Бондаренко, Маркіян Мальський, звільнення
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голів Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка та Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського через відсутність результатів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Не тому, що вони недосвідчені або нечисті на руку люди, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", - повідомив Зеленський під час засідання Ради розвитку громад і територій.

Зеленський зазначив, що в Україні складна ситуація з кадрами через маленькі зарплати у багатьох чиновників на місцевому рівні, зокрема у голів обласних держадміністрацій.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні Кабмін схвалив звільнення 13 губернаторів.


Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і відмітив нового прокурора.

Крім того, Кабінет міністрів погодив призначення Чернишова на посаду голови Київської ОДА.

Тим часом Зеленський призначив полтавським губернатором Синегубова.

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