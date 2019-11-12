Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова на должность председателя Полтавской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №843, передают Українськi Новини.

Указ подписан 11 ноября.

Другим указом Зеленский освободил Олега Пругло от исполнения обязанностей председателя Полтавской обладминистрации.

36-летний Синегубов - доктор юридических наук, с ноября 2015 года - декан Харьковского национального университета внутренних дел, в июне был доверенным лицом депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Красова, баллотировавшегося по округу №180 в Харьковской области.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля.

Также Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого.