В порт Одеси зайшов американський есмінець, озброєний крилатими і зенітними ракетами

Есмінець Ross DDG-71 Військово-морських сил США у вівторок в ході планового візиту в акваторію Чорного моря зайшов в порт Одеси. Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини. Він пришвартувався до причалу 1-К на Карантинному молу. Довжина судна близько 154 м, склад екіпажу 337 осіб. Спущений на воду в березні 1996 року. На озброєнні у есмінця протикорабельні, крилаті та зенітні ракети. Попередньо, есмінець пробуде в Одесі до 5-6 січня. Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси. Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а його екіпаж складається з 90 людей. 29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси. Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі. Також 19 вересня транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) зайшов у порт Одеси.