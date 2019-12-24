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24 грудня 2019, вівторок, 12:32 6
Політика 2019-12-24T14:15:02+02:00
Українські Новини
В порт Одеси зайшов американський есмінець, озброєний крилатими і зенітними ракетами

В порт Одеси зайшов американський есмінець, озброєний крилатими і зенітними ракетами

Ярина Вацяк
Ross DDG-71, Порт Одеси, ВМС США, Есмінець США, Американський есмінець
Есмінець Ross DDG-71 ВМС США. Фото: Думська
Есмінець Ross DDG-71 ВМС США. Фото: Думська

Есмінець Ross DDG-71 Військово-морських сил США у вівторок в ході планового візиту в акваторію Чорного моря зайшов в порт Одеси.

Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини.

Він пришвартувався до причалу 1-К на Карантинному молу.

Довжина судна близько 154 м, склад екіпажу 337 осіб.

Спущений на воду в березні 1996 року.

На озброєнні у есмінця протикорабельні, крилаті та зенітні ракети.

Попередньо, есмінець пробуде в Одесі до 5-6 січня.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси. Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а його екіпаж складається з 90 людей.

29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси.

Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

Також 19 вересня транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) зайшов у порт Одеси.

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