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19 сентября 2019, четверг, 19:09 157
Общество 2019-09-19T20:00:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: в порт Одессы зашел десантный корабль США, который "развернули" в Грузии

Фото дня: в порт Одессы зашел десантный корабль США, который "развернули" в Грузии

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы. Фото: Думская
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы. Фото: Думская

Транспортно-десантный корабль USNS Yuma (США) в четверг зашел в порт Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.

Корабль направлялся в Поти (Грузия), но грузинские власти ему не позволили войти в территориальные воды.

После этого корабль развернулся и ушел в Одессу.

Американский десантный корабль зашел в порт ОдессыАмериканский десантный корабль зашел в порт Одессы

USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до 43 узлов (80 км/ч!). Полное водоизмещение 2400 тонн.

Как сообщали Українські Новини, в июле в Одессе состоялись военно-морские учения "Си-Бриз 2019". В учениях принял участие патрульный катер типа Айленд - "Очамчире" (Грузия). Также в порт Одессы заходила четверка кораблей постоянной группы НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море. Фламан этой группы является фрегат "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады. На вооружении этого фрегата противокорабельные ракеты "Гарпун", противолодочные торпеды "Марк-46", противовоздушный зенитно-ракетный комплекс, а также артиллерийская носовая 57-мм пушка. Также на борту был десантный вертолет CH-148 "Циклон".

А Россия проводила слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.

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