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28 ноября 2019, четверг, 15:14 299
Силовые структуры 2019-11-28T15:19:29+02:00
Українські Новини
Видео дня: в порт Одессы зашел корабль ВМС Франции

Видео дня: в порт Одессы зашел корабль ВМС Франции

Видео дня, ВМС, Корабль, Порт Одессы, ВМС Франции

Корвет военно-морских сил Франции Commandant Birot зашел в порт Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства Обороны Украины, передают Українські Новини.

Корвет зашел в порт Одессы с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности в море.

Корабль относится к классу легких корветов, его длина составляет 80 м, ширина - 10, а его экипаж состоит из 90 человек.

Commandant Birot был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году.

Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне, основные задачи - поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

Как сообщали Українські Новини, 29 октября 4 военных корабля (минные тральщики) НАТО зашли в порт Одессы. Среди них испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Корабли несут патрулирование в Средиземном море.

В сентябре в порт Одессы зашел турецкий корабль береговой охраны, а также - десантный корабль Соединенных Штатов Америки, который "развернули" в Грузии.

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