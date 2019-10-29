4 военных корабля (минные тральщики) НАТО во вторник зашли в порт Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, а местное издание "Пушкинская" опубликовало соответствующие фото.

Среди них испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Корабли несут патрулирование в Средиземном море.

Тральщики пришвартовались на морвокзале в рамках дружественного визита и визита в Украину Североатлантического совета 30-31 октября. Они пробудут в Одессе 7 дней.

Корабль НАТО. Фото: "Пушкинская"

Как сообщали Українські Новини, появились фото учений ракетного катера "Прилуки" с британским разведкораблем. Также появилось видео "битвы" кораблей и авиации Объединенных сил устроили "битву" в Азовском море. В сентябре в порт Одессы зашел турецкий корабль береговой охраны, а также - десантный корабль Соединенных Штатов Америки, который "развернули" в Грузии.

Также Россия организовала слежение за американским эсминцем, вошедшим в Черное море.