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  • У Танзанії бджоли налякали футболістів і зірвали матч
23 грудня 2019, понеділок, 16:36 3
Світ 2019-12-23T17:43:47+02:00
Українські Новини
У Танзанії бджоли налякали футболістів і зірвали матч

У Танзанії бджоли налякали футболістів і зірвали матч

Елизавета Кесельман
Футбол, футбольний матч, Зрив матчу, Бджоли
Скриншот:facebook.com/yangasc1935
Скриншот:facebook.com/yangasc1935

В Танзанії, під час футбольного матчу Кубка незалежності на гравців несподівано напав рій бджіл. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook спортивний клуб "Янг".

Зокрема, під час матчу між командами "Янг" і "Иринг Юнайтед" рій бджіл напав на футболістів і зірвав поєдинок.

 

Учасники матчу спочатку лягли на газон. Потім були змушені піти з поля, щоб сховатися від комах. Через деякий час поєдинок все ж вдалося продовжити.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на марафоні у США бігуна під псевдонімом "Ісус врятує" від серцевого нападу спас Ісус.

Також в Йорданії футболістки посеред гри проявили солідарність, оточивши суперницю, щоб та змогла поправити хіджаб.

А в Нью-Йорку через раптово з'явився на полі чорного кота перервали матч регулярного чемпіонату Національної футбольної ліги з американського футболу між "Нью-Йорк Джайантс" і "Даллас Ковбойс".

Крім того, президент футбольного союзу Болгарії подав Борислав Михайлов заявив про свій відхід у відставку через прояви расизму на адресу темношкірих гравців команди "Три лева".

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