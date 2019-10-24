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  • На марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус
24 октября 2019, четверг, 19:21 94
Америка 2019-10-24T19:24:10+03:00
Українські Новини
На марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус

На марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус

Америка, Марафон, Чудо, Сверхъестественное исцеление
Бегун.Фото:pixabay
Бегун.Фото:pixabay

В США в городе Миннеаполис прошел марафон Twin Cities Marathon, в ходе которого, участника с псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас медбрат с именем Иисус. Об этом сообщает TwinCities.

Инцидент произошел 6 октября, когда во время забега у спортсмена Тайлера Муна случился сердечный приступ. Марафонец упал и ударился об асфальт головой, у него остановилось сердце.

Тайлер отметил, что в этом году не готовился к марафону, однако был уверен, что сможет пробежать 10 миль. Но во время забега у него началась тахикардия, а также случился сердечный приступ и его сердце перестало биться.

Бегуну повезло, ведь именно в том забеге принимал участие 43-летний медбрат Иисус (Хесус) Буэно. Он и еще несколько медиков начали делать массаж сердца и искусственное дыхание. По словам Иисуса, нащупать пульс у Тайлера было практически невозможно, так как его собственный пульс сильно бился после гонки.

Процедура продолжалась около 15 минут, пока не приехали врачи и не госпитализировали Муна.

После того, как спортсмен пришел в себя и узнал подробности своего исцеления, он заявил о том, что сам Бог послал Иисуса (Хесуса) ему на помощь.

Как сообщали Українські Новини, ранее после потери дочери, родители обнаружили в крематории Индии живую трехдневную девочку. 

Также в июле на Азовском море произошло ЧП, в ходе которого 1000 людей чудом спаслись от смерти. 

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