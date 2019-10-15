Президент футбольного союза Болгарии уходит в отставку из-за расизма со стороны фанатов

Президент футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов заявил о своем уходе в отставку из-за проявления расизма в адрес темнокожих игроков команды "Три льва". Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что причиной ухода стал инцидент после матча отбора на Евро-2020 Болгария — Англия. Болгарские фанаты все время выкрикивали оскорбительные расистские фразы в адрес темнокожих игроков английской команды "Три льва" и имитировали звуки обезьян, что вызвало негодование у Михайлова.

Болгарский футбольный союз поддержал президента футбольного союза Болгарии и заявил, что напряженность во время матча "создала губительную для болгарского футбола атмосферу" и что "Михайлов готов всячески помогать развиваться болгарскому футболу".

Кроме того, правительство Болгарии и, в частности, премьер-министр страны Бойко Борисов наоборот призвали прекратить сотрудничество с федерацией футбола, пока ее председатель Борислав Михайлов не подаст в отставку.

Как сообщали Українські Новини, ранее депутата от "Слуги народа" Елизавету Богуцкую обвинили в расизме в адрес своего колллеги-однопартийца. На своей странице в Facebook она назвала Жана Беленюка "чернокожим красавцем", чем вызвала возмущение.

Кроме того, популярную платформу для изучения языка Duolingo обвинили в ущемлении мигрантов за некорректные фразы.