В Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб

Инцидент, случившийся в Иордании в Акабе, вызвал аплодисменты по всему миру. Во время женского чемпионата Федерации футбола Западной Азии, у одной из игроков слетел хиджаб. Другие женщины проявили солидарность, и окружили футболистку, чтобы та смогла поправить головной убор. Об этом передает Daily Mail.

В частности, инцидент произошел на матче между командами "Шабаб аль-Ордон" (Иордания) и "Арабский ортодоксальный клуб" (Палестина). Игроки команды Иордании были одеты в хиджабы, и во время атаки одна из игроков палестинской команды зацепила хиджаб соперницы. Другие футболистки остановили игру, и проявив солидарность, тут же окружили девушку, чтобы та смогла поправить головной убор.

В этот момент трибуны стадиона взорвались бурными аплодисментами. Достойный поступок футболисток вызвал овации по всему миру. Видео распространилось в социальных сетях, и набирает обороты.

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