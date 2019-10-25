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  • В Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб
25 октября 2019, пятница, 15:51 22
Мир 2019-10-25T15:57:04+03:00
Українські Новини
В Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб

В Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб

Женщины, Футбол, Хиджаб, Иордания, Солидарность

Инцидент, случившийся в Иордании в Акабе, вызвал аплодисменты по всему миру. Во время женского чемпионата Федерации футбола Западной Азии, у одной из игроков слетел хиджаб. Другие женщины проявили солидарность, и окружили футболистку, чтобы та смогла поправить головной убор. Об этом передает Daily Mail.

В частности, инцидент произошел на матче между командами "Шабаб аль-Ордон" (Иордания) и "Арабский ортодоксальный клуб" (Палестина). Игроки команды Иордании были одеты в хиджабы, и во время атаки одна из игроков палестинской команды зацепила хиджаб соперницы. Другие футболистки остановили игру, и проявив солидарность, тут же окружили девушку, чтобы та смогла поправить головной убор.

 

В этот момент трибуны стадиона взорвались бурными аплодисментами. Достойный поступок футболисток вызвал овации по всему миру. Видео распространилось в социальных сетях, и набирает обороты.

Как сообщали Українські Новини, ранее на марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус.

Кроме того, после потери дочери, родители обнаружили в крематории Индии живую трехдневную девочку. 

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