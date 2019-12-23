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23 грудня 2019, понеділок, 16:56 26
Зовнішня політика 2019-12-23T17:13:43+02:00
Українські Новини
Україна і Росія домовилися про фіксовану ціну за транзит газу до 2025

Україна і Росія домовилися про фіксовану ціну за транзит газу до 2025

Ярина Вацяк
українсько-російські відносини, Нафтогаз, Газпром, транзит газу

Україна і Росія домовилися про фіксовану ціну за транзит газу через українську газотранспортну систему (ГТС) до 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.

"Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати "Газпрому" за надання цих послуг, агентських послуг з транзиту і транспортування газу, який є твердим і визначений на всі п'ять років", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Козака.

Інших подробиць не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє про те, що протокол домовленостей про продовження транзиту російського газу через територію України не містить домовленостей про прямі постачання російського газу.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу. Також, "Газпром" заплатить "Нафтогазу" близько $3 млрд до 2020 року.

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