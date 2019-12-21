Украина и Россия договорились о транзите газа на 5 лет

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Об этом Українським Новинам сообщил источник, осведомленный с результатами переговоров, которые прошли в Минске (Беларусь) 20 декабря.

"Договорились о возможности подписания контракта на 5 лет, который может быть затем продлен. Объем транзита на 2020 год – 65 млрд куб. м, с 2021 по 2024 – по 40 млрд куб. м", - сообщил источник.

Как сообщали Українськi Новини, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза с 2020 года продолжились в пятницу, 20 декабря, в Минске (Беларусь).

По их результатам Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Во время "нормандской" встречи Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин обсудили продолжение транзита газа через Украину и возобновление прямых поставок российского газа в Украину.

При этом Зеленский исключает заключение нового контракта по транзиту газа на один год, рассчитывая на долгосрочное соглашение.

Также по результатом двусторонних переговоров Зеленский отметил, что вопрос заключения нового договора на транзит газа разблокирован.

6 декабря Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" провел технические консультации с российской стороной по транзиту газа с 1 января 2020 года через территорию Украины.