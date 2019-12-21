Протокол о транзите газа не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа, - Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы исключили позицию о прямых поставках газа, вы увидите в протоколе, если они и будут потенциально осуществляться, то на базе цены европейского хаба, однако в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет, там написан лишь принцип, на котором они могут будут осуществлены. Для нас это также чрезвычайно важно, что там нет политической цены", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза с 2020 года продолжились в пятницу, 20 декабря, в Минске (Беларусь). По их результатам Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий. По их результатам Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Также стороны договорились, что компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

При этом после выплаты компанией "Газпром" около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража Украина откажется от остальных претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.