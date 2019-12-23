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23 грудня 2019, понеділок, 12:20 8
Судова влада 2019-12-23T12:22:42+02:00
Українські Новини
САП просить суд заарештувати майно екс-начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Щербини

САП просить суд заарештувати майно екс-начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Щербини

Елизавета Драбкина
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Арешт майна, Ігор Щербина
Ігор Щербина. Фото: zik.ua
Ігор Щербина. Фото: zik.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд заарештувати майно колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербини, підозрюваного у вимаганні 150 тис. доларів хабара за закриття справи Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що детектив Національного антикорупційного бюро просив суд про накладення арешту на майно Щербини.

Але суд, в свою чергу, вирішив відправити клопотання на доопрацювання.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд заарештував Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 мільйона гривень. Він вніс заставу і вийшов з в'язниці.

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