САП просить суд заарештувати майно екс-начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Щербини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд заарештувати майно колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербини, підозрюваного у вимаганні 150 тис. доларів хабара за закриття справи Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що детектив Національного антикорупційного бюро просив суд про накладення арешту на майно Щербини.

Але суд, в свою чергу, вирішив відправити клопотання на доопрацювання.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд заарештував Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 мільйона гривень. Він вніс заставу і вийшов з в'язниці.