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05 декабря 2019, четверг, 18:53 715
Судебная власть 2019-12-05T18:56:46+02:00
Українські Новини
Суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог

Суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог

Суд, Арест, Взятка, ГПУ, Игорь Щербина

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину и установил залог в размере 2,1 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство САП. САП просила арестовать Щербину и назначить 3,6 млн гривен залога.

При этом адвокат сообщил о невозможности содержания его подзащитного под стражей из-за проблем со здоровьем.

Как сообщали Українськi Новини, советник уволенного директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы Игорь Щербина попался на взятке из-за жалобы генерального директора строительной компании

Портнов назвал Щербину правой рукой Прокурора Горбатюка.

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