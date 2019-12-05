Суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину и установил залог в размере 2,1 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство САП. САП просила арестовать Щербину и назначить 3,6 млн гривен залога.

При этом адвокат сообщил о невозможности содержания его подзащитного под стражей из-за проблем со здоровьем.

Как сообщали Українськi Новини, советник уволенного директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы Игорь Щербина попался на взятке из-за жалобы генерального директора строительной компании

Портнов назвал Щербину правой рукой Прокурора Горбатюка.