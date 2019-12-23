Сильний мокрий сніг та хуртовини: рятувальники попереджають про погіршення погоди

23-24 грудня в Україні очікується значне погіршення погоди. На заході країни пройдуть сильні дощі, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Крім того, погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Вночі 23 грудня в західній і південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.



Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде негода. Більшу частину країни накриють дощі, проте буде тепло від +4 до +14 градусів тепла вдень, від +3 до +11 вночі.



Раніше у Карпатах оголосили штормове попередження.



Крім того, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.



Тим часом справжня зима почнеться з січня 2020 року, температура повітря знизиться до -23 градусів.