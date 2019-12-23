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23 грудня 2019, понеділок, 08:56 11
Суспільство 2019-12-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
Сильний мокрий сніг та хуртовини: рятувальники попереджають про погіршення погоди

Сильний мокрий сніг та хуртовини: рятувальники попереджають про погіршення погоди

Валерия Драгомирова
Закарпаття, хуртовини, Сніг, мокрий сніг
Заметіль. Фото: pixabay
Заметіль. Фото: pixabay

23-24 грудня в Україні очікується значне погіршення погоди. На заході країни пройдуть сильні дощі, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Крім того, погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Вночі 23 грудня в західній і південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.


Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде негода. Більшу частину країни накриють дощі, проте буде тепло від +4 до +14 градусів тепла вдень, від +3 до +11 вночі.

Раніше у Карпатах оголосили штормове попередження.

Крім того, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.

Тим часом справжня зима почнеться з січня 2020 року, температура повітря знизиться до -23 градусів.

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