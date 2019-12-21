Ведучого Newsone викликають на допит у справі про вбивство Шеремета

Ведучого і журналіста телеканалу Newsone Андрія Павловського викликають на допит у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це Павловський повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці в Facebook, відзначивши, що це стало для нього повною несподіванкою.

"Зателефонували з Головного слідчого управління і хочуть передати повістку. Знову викликають на допит щодо вбивства Павла Шеремета. Справа в тому, коли вбили Шеремета, моя журналістка перебувала на редакційному завданні знімала сюжет про те, куди поділися пам'ятники. Хотіла там Кличка записати. І почула вибух. Скажу одразу – з Кличком ніхто не домовлявся, Кличко не знав, що ми будемо його писати", - розповів журналіст.

Павловський зазначив, що його знімальна група випадково виявилася першою на місці події і першою зняла сюжет.

"Вона почула вибух. Побігла і зняла автомобіль, який уже горів. Тобто, ми, по суті, виявилися першими. Для мене ця історія не дивна, оскільки стався вибух у центрі міста, тому там будь-яка знімальна група могла опинитися на місці. Тому зараз, через все це, хочуть викликати на слідчі дії. Що це таке, як буде відбуватися, я буду повідомляти в наступних відео. Зараз буду підписувати договір з адвокатом", - додав журналіст.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва заарештував без права внесення заставу підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Кузьменко. Крім того, арештований підозрюваний Андрій Антоненко.

Тим часом Андрій Портнов заявив, що співробітники СБУ вилучили камери з місця вбивства Шеремета і повернули без інформації,

Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненко (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугарь.