Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета без права внесения залога

Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українські Новини.

Суд провел в совещательной комнате около 1,5 часа.



Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. При этом, 15 человек просили просили суд отдать им на поруки Кузьменко.



В частности, депутат Верховной Рады Яна Зинкевич и Николай Величкович (оба -"Европейская солидарность"), бывший депутат Рады (фракция "Объединение "Самопомощь") Наталья Веселова, депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, а также врачи и командиры.



Поддержать Кузьменко пришла волонтер Маруся Зверобой, которая подозревается в возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Также, адвокат подозреваемой Влад Добош выразил недоверие судье Сергею Вовку и заявил о его предубеждении по этому делу.



Довбуш просил об отводе судьи, так как Вовк отказался заслушать показания свидетелей - директора Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения, где работает Кузьменко, и ее бывшего мужа. При этом суд отказал в отводе судьи.



Кузьменко подозревается по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом, и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.



Присутствующие после вынесения решение исполнили национальный гимн.



Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура просила суд арестовать Кузьменко без права залога.



Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.



В тексте подозрения значится, что Кузьменко лично подорвала автомобиль, в котором находился журналист.