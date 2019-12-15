подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов
15 декабря 2019, воскресенье, 11:36 5680
Политика 2019-12-15T13:45:01+02:00
Українські Новини
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов

Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов

Ярина Вацяк
Василий Грицак, СБУ, Камеры наблюдения, Андрей Портнов, Павел Шеремета, Убийство Павла Шеремета
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли видеокамеры в районе убийства журналиста Павла Шеремета и вернули без информации.

Об этом Портнов написала в своем Telegram-канале.

"Уважаемые журналисты, информирую, что по делу Павла Шеремета, сотрудники Департамента защиты национальной государственности (департамент Т СБУ) в период правления Василия Грицака изъяли сервера видеокамер в районе взрыва журналиста и позже вернули их владельцам уже полностью стертыми, отформатированными, а в некоторых случаях и замененными на новые", - написал он.

Также он отметил, что следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трех задержанных подозреваемых в убийстве журналиста.

"Для того, чтобы разобраться, кто заказчик этого преступления, кроме той работы, которую ведет полиция, необходимо провести еще и неотложные следственные действия в СБУ, изъять агентурные дела фигурантов и провести обыски в этом департаменте СБУ и у всех, кто отвечал за соприкосновение с расследованием этого преступления во времена Порошенко", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал без права внесения залог подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко. Кроме того, арестован подозреваемый Андрей Антоненко.

Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

Больше новостей о: Василий Грицак СБУ Камеры наблюдения Андрей Портнов Павел Шеремета Убийство Павла Шеремета

Архив
Новости
На Донбассе погиб 21-летний нацгвардиец, прикрыв собой сослуживца 13:48
Боевики на Донбассе хотят разведения войск на новых точках, - росСМИ 13:24
На Новый год запустили дополнительный поезд из Киева в три страны 12:51
В Николаеве умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали 12:17
Законопроект №2543 обеспечит развитие украинской энергетики в долгосрочной перспективе, – депутат 11:49
больше новостей
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен 19:49
больше новостей
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко без права внесения залога 23:27
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен 06:15
Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка 10:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok