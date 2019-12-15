Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли видеокамеры в районе убийства журналиста Павла Шеремета и вернули без информации.

Об этом Портнов написала в своем Telegram-канале.

"Уважаемые журналисты, информирую, что по делу Павла Шеремета, сотрудники Департамента защиты национальной государственности (департамент Т СБУ) в период правления Василия Грицака изъяли сервера видеокамер в районе взрыва журналиста и позже вернули их владельцам уже полностью стертыми, отформатированными, а в некоторых случаях и замененными на новые", - написал он.

Также он отметил, что следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трех задержанных подозреваемых в убийстве журналиста.

"Для того, чтобы разобраться, кто заказчик этого преступления, кроме той работы, которую ведет полиция, необходимо провести еще и неотложные следственные действия в СБУ, изъять агентурные дела фигурантов и провести обыски в этом департаменте СБУ и у всех, кто отвечал за соприкосновение с расследованием этого преступления во времена Порошенко", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал без права внесения залог подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко. Кроме того, арестован подозреваемый Андрей Антоненко.

Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.