Суд обрав екс-депутату від БПП запобіжний захід у справі про оренду житла

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому депутату Верховної Ради Руслану Сольвару ("Блок Петра Порошенка"), підозрюваного в незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві, запобіжний захід у вигляді застави в обсязі 361 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

За її словами, рішення було прийнято 19 грудня.

Суд повністю задовольнив клопотання САП, яка просила обрати Сольвару заставу 361,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро готує підозри ще низці колишніх депутатів Верховної Ради в частині незаконного отримання компенсації за оренду житла в Києві.

Також НАБУ і САП НАБУ повідомили екс-депутатам Ради Дмитру Колеснікову про підозру у заподіянні шкоди державі на 16 млн гривень.

Тим часом, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повернув апарату парламенту виплачені йому 39,6 тис. гривень компенсації за оренду житла у вересні-жовтні.