підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 грудня 2019, пʼятниця, 16:26 9
Судова влада 2019-12-20T18:00:04+02:00
Українські Новини
Суд обрав екс-депутату від БПП запобіжний захід у справі про оренду житла

Суд обрав екс-депутату від БПП запобіжний захід у справі про оренду житла

Ярина Вацяк
компенсація за оренду житла, оренда житла, Руслан Сольвар
Руслан Сольвар. Фото: solvar.com.ua
Руслан Сольвар. Фото: solvar.com.ua

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому депутату Верховної Ради Руслану Сольвару ("Блок Петра Порошенка"), підозрюваного в незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві, запобіжний захід у вигляді застави в обсязі 361 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

За її словами, рішення було прийнято 19 грудня.

Суд повністю задовольнив клопотання САП, яка просила обрати Сольвару заставу 361,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро готує підозри ще низці колишніх депутатів Верховної Ради в частині незаконного отримання компенсації за оренду житла в Києві.

Також НАБУ і САП НАБУ повідомили екс-депутатам Ради Дмитру Колеснікову про підозру у заподіянні шкоди державі на 16 млн гривень.

Тим часом, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повернув апарату парламенту виплачені йому 39,6 тис. гривень компенсації за оренду житла у вересні-жовтні.

Більше новин про: компенсація за оренду житла оренда житла Руслан Сольвар

Архів
Новини
Британський парламент підтримав законопроект про Brexit 17:56
"Україна може стати одним зі світових центрів R&D" - голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська 17:45 Прес-реліз
Авакову нагадали, як він обіцяв закрити всі гральні автомати та казино 5 років тому 17:41
До швейцарського суду справа була передана під тиском самого Мартиненка, – прес-служба 17:26 Документ
Нові російські санкції стосуються товарів, які Україна не експортує в РФ з 2019 17:12
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Люди Порошенка платили за публікацію позитивних матеріалів про свою діяльність, - ЗМІ 11:00
Путін назвав "ДНР" і "ЛНР" законними органами влади і нагадав, що "їх там немає" 12:36
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс 10:25
більше новин
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович 23:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok