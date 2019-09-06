Колесникову сообщили о подозрении в причинении ущерба государству на 16 млн гривен

Прокуратура сообщила экс-депутату Рады Колесникову (ОБ) о подозрении в причинении ущерба государству на 16 млн гривен

Прокуратура сообщила о подозрении экс-депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову в причинении ущерба государству более чем на 16 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, передают Українськi Новини.

"Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (народный депутат Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что в период с июня по декабрь 2012 года подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осадки" в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв м.

Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Институт не подлежит приватизации, не может быть отчужден, изъят, передан в уставный капитал хозяйственных организаций, в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия.

Таким образом, подозреваемый подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещение из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным его незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем на 16 млн гривен.

5 сентября 2019 года ему сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с Колесникова.

Тем временем Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Александру Вилкулу (Оппозиционный блок) и объявила его в розыск.