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18 декабря 2019, среда, 15:26 274
Силовые структуры 2019-12-18T16:15:02+02:00
Українські Новини
НАБУ обвинило во взяточничестве экс-депутата Сольвара

НАБУ обвинило во взяточничестве экс-депутата Сольвара

Елизавета Кесельман
Руслан Сольвар, НАБУ, подозрение, Взятка
Экс-депутат от БПП Руслан Сольвар. Фото: solvar.com.ua
Экс-депутат от БПП Руслан Сольвар. Фото: solvar.com.ua

НАБУ сообщило экс-депутату Рады Сольвару (БПП) о подозрении в незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады Руслану Сольвару ("Блок Петра Порошенко") о подозрении в незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным пресс-службы, которая не указывает фамилию экс-депутата, ему сообщили о подозрении в необоснованном получении из государственного бюджета путем злоупотребления властью более 361 тыс. гривен компенсации стоимости найма номера в гостинице "Киев".

В сообщении отмечается, что в ноября 2014 года экс-депутат получил в пользование номер в гостинице "Киев" за счет госбюджета в связи с тем, что не имел собственного жилья в столице.

Однако, как установило следствие, в начале марта 2017 года, он получил в наследство квартиру в Киеве, однако не сообщил об этом факте Управлению делами аппарата Верховной Рады, поэтому и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета.

И только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, отказался от получения средств.

За эти 1,5 года, как установило следствие, депутат безосновательно получил более 361 тыс. гривен компенсации за наем жилья. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 по публикациям в СМИ.

В то же время, источник в НАБУ сообщил Українським Новинам, что подозреваемым в незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве является экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" Руслан Сольвар.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году компания ЧП "Фреш лайн", принадлежащая Сольвару, кинула на 1,3 млрд долларов кинула компанию "Гленкор Грейн Б.В."

Также экс-депутат Сольвар использовал для своей агитации  два сгоревших автобуса в июне. 

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