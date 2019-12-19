НАБУ готовит подозрения за обман для получения незаконной компенсации еще ряду экс-депутатов Рады

Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрения еще ряду бывшим депутатам Верховной Рады в части незаконного получения компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Дальше будут и другие подозреваемые", - сказал он.

По его словам, подозрения готовятся ряду экс-депутатов и вероятно также действующим депутатам парламента.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-депутатам Рады Дмитрию Колесникову о подозрении в причинении ущерба государству на 16 млн гривен, а также Руслану Сольвару о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине о подозрении в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Также в октябре НАБУ вручило два подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.