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05 декабря 2019, четверг, 11:40 2192
Верховная Рада и партии 2019-12-05T11:40:01+02:00
Українські Новини
Стефанчук вернул 40 тыс. гривен, выплаченные ему аппаратом Рады на аренду жилья

Стефанчук вернул 40 тыс. гривен, выплаченные ему аппаратом Рады на аренду жилья

Руслан Стефанчук, Верховная Рада, аренда жилья
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул аппарату парламента выплаченные ему 39,6 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

"Стефанчук Р. О. вернул в ноябре месяце 2019 года средства в сумме 39 650 грн 00 копеек полученных в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019 года", - указано на сайте.

Вместе с тем, первый замспикера в ноябре получил компенсацию за аренду жилья в размере 20 150 гривен.

Всего за ноябрь компенсацию получили 122 депутата.

Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Стефанчук намерен вернуть все выплаченные ему компенсации.

Ранее стало известно, что Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним.

Тем временем зарплата Стефанчука второй месяц подряд больше чем у Разумкова.

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