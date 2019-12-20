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20 грудня 2019, пʼятниця, 15:46 19
Події 2019-12-20T18:00:04+02:00
Українські Новини
Людей з центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали

Людей з центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали

Ярина Вацяк
повідомлення про замінування, Мінування, Евакуація, Залізничний вокзал
Вокзал в Києві. Фото: igotoworld.com
Вокзал в Києві. Фото: igotoworld.com

Невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook АТ "Укрзалізниця", передають Українські Новини.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу р. в Києві. Тільки що надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - сказано в ньому.

Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали.

На сьогодні об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві повідомляв невідомий 3 грудня.

Після того, як вранці 7 листопада 500 осіб зняли з поїзда інтерсіті "Львів-Київ" через замінування, надійшло ще одне анонімне повідомлення і правоохоронні органи тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві.

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