Людей з центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали

Невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook АТ "Укрзалізниця", передають Українські Новини.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу р. в Києві. Тільки що надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - сказано в ньому.

Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали.

На сьогодні об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві повідомляв невідомий 3 грудня.

Після того, як вранці 7 листопада 500 осіб зняли з поїзда інтерсіті "Львів-Київ" через замінування, надійшло ще одне анонімне повідомлення і правоохоронні органи тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві.