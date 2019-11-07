Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании поезда "Львов - Киев" в Житомирской области

Полиция эвакуировала 7 ноября около 10:30 примерно 500 человек из-за сообщений о минировании поезда интерсити "Львов - Киев" около станции Коростень (Житомирская область). Об этом сказано в сообщении Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, передают Українські Новини. Сообщение о минировании поступило в полицию. На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация. Эвакуировано 500 человек, поиски взрывчатки продолжаются. Фото "Варта1" Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.