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  • Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании поезда "Львов - Киев" в Житомирской области
07 ноября 2019, четверг, 11:09 181
Происшествия 2019-11-07T11:13:50+02:00
Українські Новини
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании поезда "Львов - Киев" в Житомирской области

Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании поезда "Львов - Киев" в Житомирской области

Минирование
Фото
Фото "Варта-1"

Полиция эвакуировала 7 ноября около 10:30 примерно 500 человек из-за сообщений о минировании поезда интерсити "Львов - Киев" около станции Коростень (Житомирская область).

Об этом сказано в сообщении Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, передают Українські Новини.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Эвакуировано 500 человек, поиски взрывчатки продолжаются.

Фото Фото "Варта1"

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

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