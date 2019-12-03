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03 декабря 2019, вторник, 16:20 209
Происшествия 2019-12-03T16:23:39+02:00
Українські Новини
Минирование Центрального ж/д-вокзала в Киеве: пассажиры эвакуированы, правоохранители проверяют территорию

Минирование Центрального ж/д-вокзала в Киеве: пассажиры эвакуированы, правоохранители проверяют территорию

Минирование, Сообщение о минировании, Ж/д вокзал
Киевский вокзал. Фото: retoua.com
Киевский вокзал. Фото: retoua.com

Неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook АО "Укрзализныця", передают Українськi Новини.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сказано в нем.

Отмечается, что все работники и пассажиры эвакуированы.

Вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Также указано, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщали Українські Новини, правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.

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