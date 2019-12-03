Минирование Центрального ж/д-вокзала в Киеве: пассажиры эвакуированы, правоохранители проверяют территорию

Неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook АО "Укрзализныця", передают Українськi Новини. "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сказано в нем. Отмечается, что все работники и пассажиры эвакуированы. Вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Также указано, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Как сообщали Українські Новини, правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж\/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании. 1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.