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07 листопада 2019, четвер, 19:00 6
Транспорт 2019-11-07T19:05:17+02:00
Українські Новини
Центральний вокзал Києва закрили на невизначений термін через вибухівки

Центральний вокзал Києва закрили на невизначений термін через вибухівки

Укрзалізниця, Київ, Мінування, Вибухівка, Центральний ж/д вокзал
Київський залізничний вокзал. Фото: igotoworld.com
Київський залізничний вокзал. Фото: igotoworld.com

Після того, як вранці 7 листопада 500 осіб зняли з поїзда інтерсіті "Львів-Київ" через замінування, надійшло ще одне анонімне повідомлення і правоохоронні органи тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" на сторінці на Facebook.

"Сьогодні близько години тому надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - каже прес-служба.

Всіх співробітників і пасажирів негайно евакуювали, а об'єкт піддався особливо ретельній перевірці кінологами та правоохоронними органами на наявність взрывоопасныхз речовин.

"Укрзализнцыци" запевнили, що на графік поїздів це не вплинуло. Посадка пасажирів відбувається на прилеглих до центрального будинку переходах. Працівники просять людей зберігати спокій і не панікувати.

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, з-за чого довелося проводити екстрену евакуацію.

Також невідомі погрожували підірвати аеропорт у Львові.

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