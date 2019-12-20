Аваков доручив закрити гральні заклади уже сьогодні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних закладів.

Про це сказано в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути закриті. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", - розпорядився Аваков.

Він зазначив, що Кабінет Міністрів постановою скасував деякі положення наказу Комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 про заборону грального бізнесу в Україні в частині діяльності розповсюджувачів лотерей.

Зі слів Авакова, з 20 грудня всі гральні заклади припиняють функціонування.

Міністр на селекторній нараді в п'ятницю повідомив, що відповідну постанову Кабміну вже опубліковано і вона набула чинності.

Аваков зазначив, що це питання регулюватиметься спеціальним законом, який зараз розглядається і буде прийнятий Верховною Радою.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліція готова до виконання наказу.

У повідомленні наголошується, що за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різних об'єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними; приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання становить 46 млн гривень.

Після рішення Кабміну будуть скасовані електронні системи - тепер усі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи.

Нацполіція створить постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів на місцях для виявлення і документування незаконного грального бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 20 грудня, вранці прем'єр-міністр Олексій Гончарук в соціальній мережі Facebook повідомив, що Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом держлотерей.