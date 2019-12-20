підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 грудня 2019, пʼятниця, 12:45 21
Політика 2019-12-20T14:00:03+02:00
Українські Новини
Аваков доручив закрити гральні заклади уже сьогодні

Аваков доручив закрити гральні заклади уже сьогодні

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
гральний бізнес, Арсен Аваков
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних закладів.

Про це сказано в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути закриті. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", - розпорядився Аваков.

Він зазначив, що Кабінет Міністрів постановою скасував деякі положення наказу Комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 про заборону грального бізнесу в Україні в частині діяльності розповсюджувачів лотерей.

Зі слів Авакова, з 20 грудня всі гральні заклади припиняють функціонування.

Міністр на селекторній нараді в п'ятницю повідомив, що відповідну постанову Кабміну вже опубліковано і вона набула чинності.

Аваков зазначив, що це питання регулюватиметься спеціальним законом, який зараз розглядається і буде прийнятий Верховною Радою.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліція готова до виконання наказу.

У повідомленні наголошується, що за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різних об'єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними; приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання становить 46 млн гривень.

Після рішення Кабміну будуть скасовані електронні системи - тепер усі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи.

Нацполіція створить постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів на місцях для виявлення і документування незаконного грального бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 20 грудня, вранці прем'єр-міністр Олексій Гончарук в соціальній мережі Facebook повідомив, що Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом держлотерей.

Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор.

Більше новин про: гральний бізнес Арсен Аваков

Архів
Новини
ДСА відкрила нове приміщення Ківерцівського районного суду 14:00
Обраний на зборах акціонерів новий склад Наглядової ради та керівництво "Київметробуду" заявили про готовність розпочати роботу 13:46
На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку 13:14
Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет 13:13
Долар всього за годину значно впав в ціні: офіційний курс валют на п'ятницю 13:03
більше новин
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс 10:25
На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку 13:14
більше новин
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok