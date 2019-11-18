Большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр, - опрос Рейтинг

Социологические исследования подтверждают, что большинство граждан Украины против легализации в стране азартных игр. Об этом сообщает официальный сайт группы "Рейтинг".

58% опрошенных категорически против любой легализации, 27% - допускают легализацию при условиях, что игра будет происходить в специально отведенных местах. Лишь 11% опрошенных высказались в поддержку легализации азартного бизнеса.

В то же время, по результатам исследования, наибольшее доверие вызывают лотереи, а наиболее неприемлемыми опрошенные назвали интернет-казино, игровые автоматы и игру на деньги.

Однозначно азартными себя считают лишь 9% украинцев.

Как ранее заявил эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко, правительственный законопроект фактически легализует игру в наперсток и гадание в общественных местах, потому что они исключены из действующих норм об ответственности.