Арахамія заявив, що екс-генпрокурор Луценка є акціонером мережі нелегальних казино

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

"Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром опинився весь політикум... Наприклад, Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино", - сказав Арахамія.

"Я особисто напишу письмову заяву про те, що мені стало відомо (про нелегальний гральний бізнес Юрія Луценка - ред.)", - додав він.

Також Арахамія заявив, що гральний бізнес зроблять легальним.

"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми легалізуємо його нелегальний гральний бізнес", — зазначив Арахамія.

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