підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
31 серпня 2019, субота, 16:48 12
Політика 2019-08-31T18:45:01+03:00
Українські Новини
Арахамія заявив, що екс-генпрокурор Луценка є акціонером мережі нелегальних казино

Арахамія заявив, що екс-генпрокурор Луценка є акціонером мережі нелегальних казино

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

"Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром опинився весь політикум... Наприклад, Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино", - сказав Арахамія.

"Я особисто напишу письмову заяву про те, що мені стало відомо (про нелегальний гральний бізнес Юрія Луценка - ред.)", - додав він.

Також Арахамія заявив, що гральний бізнес зроблять легальним.

"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми легалізуємо його нелегальний гральний бізнес", — зазначив Арахамія.

Як повідомляли раніше Українські Новини, Зеленський хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях.

А також Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

Більше новин про: Володимир Зеленський Давид Арахамія гральний бізнес

Архів
Новини
У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще 18:42
ДБР зловило 4 осіб, що вимагають $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 18:22
Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні 17:44
Приватні та держвиконавці судових рішень передавали частину своєї винагороди наверх,- міністр юстиції Малюська 17:23
Арахамія заявив, що екс-генпрокурор Луценка є акціонером мережі нелегальних казино 16:48
більше новин
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Крючков знає стільки, що його повісили б в СІЗО, - Коломойський 18:58
більше новин
Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України 18:51
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність 00:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok